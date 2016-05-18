Налоговый Комитет ВР поддержал отчет Насирова
Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики по результатам рассмотрения отчета Председателя ДФС Романа Насирова принял решение "одобрить отчет".
При этом во время заседания Комитета 18 мая проголосовало абсолютное большинство народных депутатов, членов Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
Против высказались лишь 4 парламентария, а всего в состав Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики входит 32 нардепа.
Предложение отдельных парламентариев признать работу председателя ДФС Романа Насирова неудовлетворительной, а также рекомендовать Кабинету Министров принять в отношении него дисциплинарные меры, поддержано не было.
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Вместе с тем, большинство членов Комитета признали наличие проблем в работе таможни. А также рекомендовали Романа Насирову продолжить реформирование структуры и устранить выявленные недостатки.