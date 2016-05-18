Налоговый Комитет ВР поддержал отчет Насирова

При этом во время заседания Комитета 18 мая проголосовало абсолютное большинство народных депутатов, членов Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Против высказались лишь 4 парламентария, а всего в состав Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики входит 32 нардепа.

Предложение отдельных парламентариев признать работу председателя ДФС Романа Насирова неудовлетворительной, а также рекомендовать Кабинету Министров принять в отношении него дисциплинарные меры, поддержано не было.

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Вместе с тем, большинство членов Комитета признали наличие проблем в работе таможни. А также рекомендовали Романа Насирову продолжить реформирование структуры и устранить выявленные недостатки.