В ГФС создадут 20 мобильных групп по борьбе со злоупотреблениями на таможнях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил во время брифинга после завершения рабочего совещания в пункте пропуска “Краковец” Львовской таможни при участии премьер-министра Владимира Гройсмана, председателя Госпогранслужбы Виктора Назаренко, руководства Львовской таможни и силовых подразделений Львовской области, руководства Львовской ОГА.

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«Мобильные бригады, в первую очередь, будут работать на западной границе, в Черниговской, Сумской, Житомирской областях, там, где мы видим риски, злоупотребления и нарушения таможенных правил. Я думаю, что мы сможем справиться в ближайшие три месяца», - сказал Насиров.

Он отметил, что благодаря работе бригад удастся повысить таможенные сборы в ближайшее время на 20% и сделать «все необходимое, чтобы работали правила для белого бизнеса, и мошенникам было невозможно устраивать различные схемы».

Насиров также отметил, что 20 мобильных групп охватят всю западную границу, а с сентября такие группы будут работать на части южной границы, а затем на участках границы от Харьковской до Житомирской областей.

По словам Насирова, уже сейчас принимаются меры по борьбе с незаконными схемами, в частности, решается вопрос об улучшении технических средств контроля.

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«Мы уже договорились, что используем 100 млн польского кредита на закупку сканеров, чтобы установить их по всей западной границе. Вот работают нагрудные камеры в патрульной полиции, и такие же будут у таможенников. Все что видит таможенник – будет снимать камера. Злоупотреблений не будет», - заверил Насиров.

Он также добавил, что вопрос предоставления таможенникам камер будет решен в течение 2 месяцев, и уже сейчас ведутся переговоры с компаниями, которые готовы их поставить, и с донорами, за счет которых их готовы купить.

Кроме того, Насиров отметил, что фискальная служба будет просить правительство разрешить использовать часть средств, полученных с превышения плана поступлений, на закупку оборудования.

По его словам, из «16 млрд, которые мы «в плюсе», хватит 500 млн, чтобы оборудовать первоочередными средствами границу».

Как сообщал УНИАН, сегодня на совещании Владимир Гройсман заявил, что в ближайшее время будет создано межведомственное подразделение по контролю за работой таможенников.