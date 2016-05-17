Порошенко заявил, что победная песня Джамалы "1944" изначально называлась "Крым наш"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время открытия выставки «Золото нации. Приближение» на втором этаже Администрации президента сегодня в Киеве.

По словам президента, Джамала своим выступлением на Евровидении напомнила всему миру, не только Европе, о том, что произошло с крымскотатарским народом в 1944 году.

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«Я думаю, что неслучайно она изменила название своей песни, которая изначально на крымскотатарском языке называлась «Крым наш» на название «1944», и это изменение названия стало открытием для многих людей, которые просто не представляли, просто не знали, что произошло в 1944 году с крымскотатарским народом, с сотнями тысяч наших сограждан», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", рассказыващей о трагедии крымскотатарского народа. Ранее стало известно, что принять конкурс вызвались Киев, Днепропетровск, Львов, Одесса и Херсон.