Луценко назвал ГПУ "генеральным могильником" и пообещал возобновить "проданные и закрытые" дела

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил на заседании парламента.

По его словам, он приведет в генпрокуратуруновых людей с юридическим образованием, поскольку только таким путем можно изменить “генеральный могильник на настоящего адвоката государства и людей”.

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Он также отмечает, что собирается найти в генпрокуратуре и честных профессионалов, которые там работают и сегодня, чтобы объединить всех в одну команду, которые бы служили закону и людям, а не мамоне”.

Луценко заявляет, что собирается возобновить следствие по “проданным и закрытым делам прошлой и современной власти Украины”.

Луценко также заявил, что “нет никакой мести”. Он добавил, что руководствуется философией, что “надо так выбирать друзей, чтобы их не надо было сажать в тюрьму”.

“У меня нет списка в голове, кого должен посадить, у меня нет никакой мести...”, - подчеркнул Луценко. По его словам, в том числе и к тем, кто в свое время посадил его за решетку.

Он подчеркнул, что в своей работе будет исповедовать два принципа: “первое — тот, кто совершил преступление, должен ответить и мне все равно на цвет его партийного билета, его беспартийность, место рождения, фамилию, национальность и религию — закон один для всех, но не менее важно, в работе генпрокуратуры не только карательная функция. Но и очень важно отстаивать права граждан от произвола властей - полиции, прокуроров, судей, чиновников. Поэтому я считаю, что нужно прекратить практику превращения правоохранительных органов в политические проекты и бизнесхолдинги олигархов”.