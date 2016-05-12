Луценко уже потерял два голоса за себя-генпрокурора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на заседании парламента во время обсуждения вопроса о рассмотрении кандидатуры Луценко на должность генпрокурора.

«Рассмотрение данного вопроса и голосование по нему является реальным конфликтом моего интереса, поэтому заявляю, что я, Луценко Юрий Витальевич, не буду принимать участие в обсуждении и не буду голосовать по данному вопросу», - отметил Луценко и добавил, что этим самым выполняет норму действующего закона.

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После его заявления с трибуны такое же заявление сделала его супруга - народный депутат Ирина Луценко, которая заявила, что «рассмотрение данного вопроса и голосование за него (Юрия Луценко) является реальным конфликтом наших семейных интересов».

Она сказала, что не будет принимать участие в обсуждении и голосовании по данному вопросу.