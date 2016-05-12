Луценко уже потерял два голоса за себя-генпрокурора
Народные депутаты Юрий и Ирина Луценко (фракция «Блок Петра Порошенко») заявили, что не будут голосовать за кандидатуру генерального прокурора Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на заседании парламента во время обсуждения вопроса о рассмотрении кандидатуры Луценко на должность генпрокурора.
«Рассмотрение данного вопроса и голосование по нему является реальным конфликтом моего интереса, поэтому заявляю, что я, Луценко Юрий Витальевич, не буду принимать участие в обсуждении и не буду голосовать по данному вопросу», - отметил Луценко и добавил, что этим самым выполняет норму действующего закона.
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После его заявления с трибуны такое же заявление сделала его супруга - народный депутат Ирина Луценко, которая заявила, что «рассмотрение данного вопроса и голосование за него (Юрия Луценко) является реальным конфликтом наших семейных интересов».
Она сказала, что не будет принимать участие в обсуждении и голосовании по данному вопросу.