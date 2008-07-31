Тимошенко поблагодарила фракции БЮТ, НУНС и КПУ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сожалеет, что сегодня на внеочередной сессии парламента не удалось принять законопроект с полным объемом изменений в бюджет, которые предлагает правительство, и надеется, что это можно будет сделать в сентябре.

Об этом она заявила сегодня в эфире «5-го канала».

Объясняя, почему законопроект не был сегодня рассмотрен, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что сегодня депутаты «всеми силами сдерживают правительство, чтобы правительство не могло дать позитивный результат… Держат, чтобы, не дай Бог, правительство не развернулось в полную мощность».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодняшнее голосование продемонстрировало возможность депутатов консолидироваться, когда это необходимо.

«Так, как мы сегодня собрали внеочередную сессию, заставив всех депутатов приехать и проголосовать …, так же осенью мы будем по кускам протягивать изменения в бюджет, но мы дадим людям деньги и возможность ощутить, что новое правительство – это новая политика в Украине, это действительно украинский прорыв», - заявила премьер.

Она также высказала благодарность депутатам от БЮТ, НУНС и КПУ, фракции которых почти в полном составе приняли участие в сегодняшнем внеочередном заседании ВР, при этом отметила, что из других фракций пришли на заседание, видимо «те, кто смогли», и подчеркнула, что на заседании не было лидеров некоторых фракций.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР на своем внеочередном заседании приняла закон о внесении изменений в бюджет на 2008 год, который предусматривает увеличение расходной части бюджета на 5,802 млрд. грн. Эти средства предназначены на ликвидацию последствий наводнения в западных областях. Закон поддержал 441 народный депутат.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла за основу проект изменений в государственный бюджет, внесенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, с учетом положений правительственного законопроекта. За принятие соответствующего решения проголосовали 440 народных депутатов из 446, зарегистрированных в сессионном зале.