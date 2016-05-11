Ковальчук стал представителем Порошенко в Кабмине

Соответствующий указ Порошенко размещен на сайте пресс-службы главы государства.

"Назначить Ковальчука Виталия Анатольевича — первого заместителя главы Администрации президента Украины — представителем президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в документе.

Читайте такжеЛожкин отказался идти в Кабмин, на пост первого вице-премьера обсуждается Ковальчук - ГончаренкоКак сообщал УНИАН, Порошенко 22 апреля назначил своим представителем в Кабинете министров экс-вице-премьера, экс-министра финансов, автора "польского экономического чуда" Бальцеровича. Также он назначен советником президента Украины и сопредседателем Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине.

Еще одним сопредседателем группы будет экс-вице-премьер Словакии Миклош, который одновременно будет руководить группой советников премьер-министра Украины.

Бальцерович пригласил в группу Ежи Миллера (экс-глава МВД Польши) и Мирослава Чеха (польский политик украинского происхождения, экс-депутат Сейма, журналист).