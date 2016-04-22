Порошенко назначил своим представителем в Кабмине экс-вице-премьера Польши Бальцеровича

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ Порошенко подписал сегодня.

«Один из успешных архитекторов польских реформ Лешек Бальцерович стал представителем президента в Кабинете министров Украины», - говорится в сообщении.

Порошенко вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом провели встречу с Бальцеровичем и Иваном Миклошем.

«Создание единой Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине поддержано Европейским Союзом. В четверг Порошенко обсуждал этот вопрос с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганессом Ганом», - сообщают в пресс-службе.

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«Наша принципиальная позиция – у нас не будет президентской и премьерской команды и группы. У нас будет единая, общая команда, которая будет реформировать страну», - сказал президент.

Бальцеровича, который работал вице-премьер-министром и министром финансов Польши в 1989-1991 и 1997-2000 годах и председателем Национального банка Польши в 2000-2007 годах, также назначен советником президента Украины и сопредседателем Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине.

Еще одним сопредседателем группы будет бывший вице-премьер-министр и экс-министр финансов Словакии Миклош, который одновременно будет руководить группой советников премьер-министра Гройсмана.