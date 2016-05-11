ВР планирует рассмотреть обращение к международным организациям относительно крымских татар (событие окончено)
Верховная Рада сегодня планирует включить в повестку дня и рассмотреть обращение к международным организациям относительно увековечения памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа.
Как передает корреспондент УНИАН, также парламент намерен определить представителя Верховной Рады в составе Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.
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Кроме того, планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта относительно обеспечения открытости и доступа к информации о деятельности ВР, ее комитетов и народных депутатов.
Также предполагается рассмотрение законопроекта об усилении государственного контроля за вывозом из Украины культурных ценностей.
Как известно, в среду, согласно регламенту ВР, народные депутаты работают только на утреннем заседании до 14.00, а позже пройдут заседания ряда парламентских комитетов.