Парубий надеется принять новый регламент Рады на следующей пленарной неделе

По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, одной из важнейших предложений, наработанных в сотрудничестве с Главой миссии Европарламента Пэтом Коксом, является вопрос изменения регламента работы ВР. Его цитирует пресс-служба "Народного фронта".

Читайте такжеЗаседание ВР закрыто, депутаты будут "гулять" до конца майских

"Была проведена очень тяжелая работа. И аппаратом парламента, и вице-спикером Оксаной Сыроед уже наработан законопроект, который фундаментально меняет регламент работы Верховной Рады", - заявил Парубий.

"В среду мы встречались с руководителями парламентских групп и фракций. Мы договорились, что они в течение недели проговорять этот законопроект с депутатами и фракциями. И я буду предлагать, чтобы на следующей пленарной неделе принять его за основу и в целом", - подчеркнул Парубий.

Председатель Верховной Рады также сообщил, что изменениями к регламенту предусмотрена более тесная работа с правительством по вопросам, которые больше всего волнуют парламент.

"В вопросах реформы парламента и сотрудничестве с миссией Кокса мы должны быть быстрыми и действенными", - резюмировал Андрей Парубий.