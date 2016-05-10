Зампредом фракции БПП в Раде стала Продан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

Спикер отметил, что таким было решение фракции от 21 апреля 2016 года.

Кроме Продан, заместителями председателя фракции Юрия Луценко являются Игорь Грынив, Александр Третьяков, Андрей Павелко, Мустафа Найем, Анатолий Матвиенко и Алексей Гончаренко.

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