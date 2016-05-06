Со следующей пленарной недели депутатам будут снимать зарплату за прогулы - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе презентации основных положений изменений в регламент ВР.

По словам спикера, часто бывает сложно “убедить депутатов работать”.

В то же время, по убеждению Парубия, большинство депутатов являются "работоспособными, преданными и идейными людьми".

“К сожалению, есть часть тех, которые просто хронически не посещают сессию. И от того мы имеем некоторые дни просто пустые”, - сказал Парубий.

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Он сообщил, что "по распоряжению, фактически, уже со следующей пленарной недели за непосещение сессии будет просто сниматься заработная плата”.

“Если депутат не будет на рабочем месте во время регистрации, заработная плата просто за тот день не будет начисляться”, - пояснил спикер.

Парубий добавил, что фракции и аппарат парламента уже передали список депутатов, которые чаще всего отсутствуют на заседаниях.