Парубий: Россия потратила огромные средства для дестабилизации ситуации на майские праздники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

«Были большие опасения по поводу того, что традиционно эти дни (имеются в виду майские праздники - УНИАН) российский агрессор использует для того, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию в нашей стране. И у меня была информация из специальных источников, что были вложены огромные средства в то, чтобы на майские праздники организовать дестабилизацию в ряде регионов Украины», - сказал спикер.

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Он от имени парламента поблагодарил правоохранительные органы за то, что ситуация была взята под контроль и за то, что «не было никаких шансов у российских агрессоров совершить провокации в наших городах».

«И любые попытки дестабилизировать ситуацию были очень быстро и четко локализованы нашими правоохранительными органами, что показывает, что украинское государство находится уже в совершенно другом состоянии, чем это было два года назад», - отметил Парубий.