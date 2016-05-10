В Одессе правоохранители в День победы над нацизмом не допустили нарушения порядка – полиция

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции, благодаря надлежащей подготовке и принятым упреждающим мерам, правоохранителям удалось не допустить нарушений общественного порядка.

Всего в течение дня в отделы полиции были доставлены 15 человек в возрасте от 20 до 45 лет. Как отметили в главке, полицейские приглашали людей в отделы по разным причинам, в том числе, за пребывание в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и провокационные действия во время проведения массовых мероприятий.

«Все эти граждане были доставлены в полицию для установления личности и проведения мероприятий профилактического характера», - отметил руководитель ГУ НП в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня во время празднования в Одессе Дня победы над нацизмом в городе наблюдались отдельные конфликты между проукраинскими активистами и «любителями русского мира», которые провоцировали патриотов красными флагами и черно-коричневыми (георгиевскими) лентами. Во всех случаях правоохранителям удалось локализовать конфликты.

В Одессе по подозрению в нарушении общественного порядка уже задержаны более 14 человек. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, подавляющее большинство были задержаны на Аллее Славы, где проходили торжественные мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом.

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Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе рассказала сегодня, 9 мая, во время брифинга на Майдане Независимости в центре Киева, что на протяжении всех праздников и памятных мероприятий, которые проходят в Украине с 26 апреля по 9 мая, полицейские доставили в отделы по всей стране примерно 100 граждан. При этом при исполнении служебных обязанностей пострадали 7 полицейских.