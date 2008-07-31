В Партии регионов объяснили, чем им не нравится вариант Тимошенко

Избрать между правительственным и президентским проектами изменений в госбюджет должны будут депутаты Верховной Рады на своем внеочередном заседании в четверг. Представители фракций «Наша Украина-Народная самооборона», Партии регионов и блока Литвина заявили, что будут голосовать только по тем изменениям, которые касаются преодоления последствий наводнений на западе Украины.

Накануне внеочередного заседания парламента президент Ющенко внес альтернативный правительственному проект изменений в бюджет. Однако, по Конституции, Верховная Рада должна рассматривать исключительно правительственные предложения, отметила премьер Юлия Тимошенко после совещания с руководством парламента. По словам депутата фракции Партии регионов Василия Горбаля, большинство депутатов не хотят поддержать правительственный проект бюджетных изменений из-за того, что он содержит ряд дискуссионных положений. Среди них, в интервью «Немецкой волне», Горбаль назвал государственные гарантии Укравтодору на ближайшие годы на сумму 20 миллиардов гривен и увеличение акцизов на алкоголь и табак. Депутат спрогнозировал консолидированное голосование за финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихии, создания комиссии по контролю расходов этих средств и с расследования причин неготовности государства к наводнению.