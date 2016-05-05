Кабмин предлагает внести в антироссийский санкционный список руководителей пропагандистских СМИ

Текст соответствующего распоряжения от 20 апреля 2016 г. № 341-р опубликован на Правительственном портале.

Согласно пояснению к распоряжению, правительство поддержало предложения Министерства информационной политики Украины об изменениях в санкционный список и передало их на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны Украины.

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Распоряжением Кабинета министров "О внесении предложений о применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер" предлагается внести изменения и дополнения в приложение 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенному в действие указом президента Украины от 16 сентября 2015 года № 549/2015. В частности, в санкционный список предлагается дополнительно включить отдельных руководителей российских средств массовой информации, которые регулярно распространяют антиукраинскую пропаганду и подают неправдивую информацию о событиях в Украине.

Вместе с тем в распоряжении не указаны фамилии физических лиц или названия СМИ.

Как сообщал УНИАН, в указе президента от 16 сентября об одобрении решения СНБО о санкциях ограничительные меры касаются более 400 физических и более 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. Санкции введены сроком на один год.

В указе, среди прочих, фигурировали представители средств массовой информации из Великобритании, Германии и России. Им запрещен въезд в Украину. Это решение вызвало резонанс, и СНБО по предложению президента снял санкции с нескольких журналистов из Великобритании, Испании и ФРГ.