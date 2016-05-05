Бальцерович назвал четыре ключевых направления для продолжения реформ в Украине

Об этом сказал на брифинге сопредседатель группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине Лешек Бальцерович.

«Если мы говорим о реформах, мне кажется, что есть четыре главные цели, которые отчасти совпадают. Во-первых, укрепление стабильности финансов, бюджета, банковской системы и в экономике. Это очень важно для людей, поскольку очень плохо, если есть фискальный кризис», - сказал он.

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Также среди главных направлений реформ Бальцерович назвал укрепление экономического роста и укрепление законного государства, что включает реформу судов и прокуратуры, а также борьбу с коррупцией. Четвертым направлением должна стать децентрализация.

«Необходимы новые процедуры подготовки бюджета, чтобы он не изменялся пятьдесят раз в год», - отметил он. Также для укрепления экономического роста очень важным, по словам эксперта, является борьба с оставшимися монополиями и привилегиями олигархов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 22 апреля назначил Бальцеровича своим представителем в Кабинете министров. Также он назначен советником президента Украины и сопредседателем Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине.

Еще одним сопредседателем группы будет экс-вице-премьер Словакии Миклош, который одновременно будет руководить группой советников премьер-министра Украины.

Бальцерович пообещал активно сотрудничать с западными инвесторами для представления достижений Украины на пути реформ.