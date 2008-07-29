Нестор Шуфрич крайне недоволен ответом МЧС на свое заявление

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций оппозиционного правительства Нестор Шуфрич не удовлетворен тем комментарием, который МЧС действующего Кабмина распространила в ответ на его заявление.

Об этом говорится в комментарии, распространенном его пресс-службой.

Н.Шуфрич по-прежнему считает, что МЧС существенно занижает данные о погибших и предполагает, что делается это по прямому приказу Ющенко.

Депутат удивлен, «что министр Шандра перешел на личностные оценки, не связанные с профессиональной деятельностью», и со своей стороны перечисляет ряд ситуаций, когда, по его данным, нынешний глава МЧС избегал личного присутствия на месте крупных катастроф и аварий.

В ответ на вопрос, почему он, как министр оппозиционного правительства не прибыл на место трагедии, Н.Шуфрич сообщает: «…да только потому, что я, как бывший министр, знаю, как мешают в первые дни организации работы штабов любые гости, которые только отвлекают спасателей от выполнения своих прямых обязанностей, и мой приезд иначе как пиар на трагедии, воспринят бы не был. Хочу напомнить, что как оппозиционный министр, я в понедельник утром уже дал целый ряд рекомендаций, какие должны быть действия по ликвидации чрезвычайной ситуации…»

Опираясь на свой опыт работы министром Н.Шуфрич дает ряд рекомендаций по передислокации подразделений МЧС и называет ряд чрезвычайных происшествий, планы мероприятий которых советует В.Шандре изучить: это наводнение в Бердянске, ураган на Волыни, пожары в Крыму и Херсонском лесу. У экс-министр есть также ряд замечаний в адрес ликвидационных мероприятий, предпринятых нынешним министром, но их Н.Шуфрич не приводит, не желая "...ставить Шандру в еще более неудобную ситуацию".

«То, что я уделю особое внимание трагедии на западной Украине, начиная с внеочередной сессии, в этом пусть никто не сомневается. Что касается, буду ли я в парламенте, то я об этом сказал лично еще в первые дни трагедии: что если будет созван парламент, я обязательно прибуду проголосовать за изменения в бюджет в части выделения денег для пострадавших от стихии», - подчеркнуто в комментарии Нестора Шуфрича.