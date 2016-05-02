Томбинский призывает власти провести прозрачное расследование трагедии 2 мая в Одессе

Глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский призвал расследовать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе. Его заявление в Facebook обнародовало Представительство ЕС в Украине.

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"Сегодня мы отмечаем вторую годовщину трагических событий в Одессе, произошедших 2-го мая 2014 года. Тогда более 40 человек погибли и свыше 200 были ранены. Я призываю украинскую власть следовать рекомендациям Международной совещательной группы Совета Европы и провести независимое и прозрачное расследование", - заявил Томбинский.

Он добавил, что все те, кто несет ответственность за преступления, должны предстать перед судом.

Как сообщал УНИАН, во время майских праздников безопасность в Одессе будут обеспечивать более 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.