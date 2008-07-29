В ПР заявляют, что БЮТ готов поддержать двуязычие

Народный депутат Украины Елена БОНДАРЕНКО (фракция Партии регионов) утверждает, что Блок Юлии Тимошенко готов включить в свой вариант изменений в Конституцию норму о двуязычии.

Об этом Е.БОНДАРЕНКО заявила в интервью, опубликованном сегодня в еженедельнике «Столичные новости» (№ 28-29 от 29 июля – 4 августа 2008 года).

«Насколько я информирована, БЮТ сейчас подумывает о включении в свой вариант изменений в Конституцию норму о двуязычии», - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

Депутат утверждает, что в таком случае Партия регионов может поддержать такой вариант изменений в Основной Закон. «Я думаю, что, если мы с ними договоримся, то у нас как раз и будет 300 голосов. Я, конечно, представляю истерику у крайнего крыла НУ-НС. Но это вполне возможно», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, Александр ЛАВРИНОВИЧ и Елена ЛУКАШ 8 июля зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (законопроект № 2722).

Этот законопроект предусматривает закрепление в Конституции норм о внеблоковом статусе Украины, о невозможности размещения на территории государства военных баз других стран, а также о предоставлении русскому языку статуса государственного.

В свою очередь лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН 19 июля заявил, что проект изменений в Конституцию от БЮТ «удивительно похож» на проект изменений в Конституцию, предложенный Партией регионов.

«Беру два проекта, делаю табличку, Конституция БЮТ, Партии регионов, читаю, анализирую, делаю выводы. В конце напрашивается очевидное – два проекта удивительно похожи, как мне кажется, очевидно, сняты с одного компьютера, с некоторыми разногласиями, для того, чтобы потом найти компромисс", - сказал он.