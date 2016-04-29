Порошенко назначил экс-министра образования внештатным советником

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего министра образования Сергея Квита своим внештатным советником.

Соответствующий указ №196/2016 от 29 апреля опубликован на сайте главы государства. "Назначить Квита Сергея Мироновича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в документе. Читайте такжеПорошенко назначил волонтера Бирюкова своим внештатным советником Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Онищенко и Алексея Горащенкова с должностей своих помощников.

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