Тимошенко: Одесская область может быть спокойна

Одесской области наводнение не угрожает, уровень воды в Днестре удается сдерживать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил генеральный директор ОАО «Укргидроэнерго» Семен ПОТАШНИК на совместном брифинге с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО после ее ознакомления с ситуацией на Днестровской ГЭС.

«Одессе, Измаилу, я бы сказал, уже надо успокоиться в том плане, что того, что было, больше не будет. Идет снижение (уровня воды – УНИАН)», - отметил он.

«Одесская область может быть спокойна», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что заверение об отсутствии опасности наводнения в Одесской области получено фактически «из первых уст».

Ю.ТИМОШЕНКО ознакомилась с работой Днестровской ГЭС, в частности, осмотрела, как работает плотина, регулирующая уровень воды в реке.

По информации представителей станции, через плотину в секунду сбрасывается 3,4 тыс. кубометра воды, из них 1,4 через 6 гидроагрегатов, остальные – через аварийную систему сброса.

На данный момент уровень воды составляет 121,8 метров над уровнем моря, при критическом – 125 метров над уровнем моря.