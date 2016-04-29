СМИ: Послом Польши может стать один из инициаторов рапорта о военных преступлениях РФ на Донбассе Ян Пекло

Об этом со ссылкой на собственные источники в МИД Польши сообщает Gazeta Wyborcza, передает "Европейская правда".

По информации издания, в МИД Польши сейчас планируется масштабная ротация глав дипломатических представительств в 30 странах мира.

Планируется, что смена послов произойдет после июльского саммита НАТО, который должен состояться в Варшаве.

Правящая партия "Право и Справедливость" столкнулась с нехваткой собственных кадров, поэтому к тому, чтобы представлять страну в мире, решили привлечь известных ученых.

Процесс утверждения кандидатов займет около трех месяцев. Послов назначает президент по просьбе главы МИД с учетом позиции комиссии по иностранным делам Сейма.

Свое согласие должны также дать страны, куда аккредитуются новые послы.

Как выяснила Gazeta Wyborcza, послом в Киеве должен стать Ян Пекло, известный польский публицист, исполнительный директор фонда Польско-Украинского сотрудничества PAUCI.

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Издание сообщает, что нынешний министр иностранных дел Витольд Ващиковский хочет заменить послов, в частности, в Великобритании, Франции, Нидерландах, Норвегии, а также в Вашингтоне и Риме.

Новый посол также должен поехать и в Москву. Правда, кто сменит на этом посту нынешнего посла Польши в России Катажину Пелчинску-Наленч, не сообщается.

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Ян Пекло - один из инициаторов рапорта о российских военных преступлениях на Донбассе. Как журналист описывал события румынской революции 1989 года и войну в бывшей Югославии. Автор двух книг о Балканах. С 2005 года – исполнительный директор фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI в Киеве и Варшаве.