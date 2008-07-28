Шкиль: Кабмин не допустит разбазаривания денег как при Балоге

Кабинет министров Украины не допустит разбазаривания местными чиновниками средств, направленных правительством на ликвидацию последствий стихийного бедствия в Западной Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом заявил народный депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

«Я надеюсь, что в этот раз те средства, которые поступят в подтопленные регионы, не будут так бездарно разбазарены, как это произошло с деньгами, которые поступили на Закарпатье для ликвидации не менее трагичного наводнения во времена губернаторства Виктора БАЛОГИ», - отметил он.

Народный депутат заявил, что тогда большая часть огромных средств, которые были выделены на ликвидацию последствий наводнения государством, «так и не дошли до адресатов, в связи с чем неоднократно возникали коррупционные скандалы».

«В этот раз правительство среагировало на ситуацию максимально быстро, мобилизовав все доступные на это время ресурсы для ликвидации последствий стихии. Кабмин также максимально жестко будет контролировать выделение адресной помощи пострадавшим людям и не допустит разбазаривания средств местными чиновниками», - подчеркнул А.ШКИЛЬ.

Он выразил убеждение, что последствия стихийного бедствия, в частности на Закарпатье, были бы намного меньше, если бы тогдашний губернатор области В.БАЛОГА сделал выводы из прошлого большого наводнения в этом регионе. «Во время губернаторства БАЛОГИ на Закарпатье им не были сделаны выводы. Ведь одно дело отстроить дороги, а другое - не дать области новых гидротехнических сооружений и не модернизировать существующие», - подчеркнул народный депутат.

Он призвал всех депутатов из парламентских фракций объединиться ради помощи людям, пострадавшим от наводнения, и проголосовать за изменения в бюджет на 2008 год во время внеочередной сессии Верховной Рады. А.ШКИЛЬ отметил, что если и в этот раз члены партии В.БАЛОГИ «Единый центр» не проголосуют за изменения в бюджет, они в очередной раз подтвердят, что «в борьбе с Кабмином эта партия делает жертвами обыкновенных людей».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, правительство на внеочередном заседании выделило шести областям Украины 145 млн. грн. на преодоление последствий стихии.