Порошенко пообещал выборы на Донбассе сразу после вывода российских войск из "его" страны

Об этом Порошенко сказал в ходе выступления в Национальном пресс-клубе Японии, отвечая на вопросы российских журналистов.

Президент заявил, что вопрос проведения выборов на оккупированной части Донбасса зависит от России.

Как отметил президент, задержка с проведением выборов в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей" происходит из-за российской позиции.

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"Для того чтобы выборы состоялись, надо чтобы Россия вывела свои войска с территории моей страны... Что ваши солдаты забыли на территории моей страны? И почему выборы являются важным вопросом для России? Донбасс - это Украина, это украинская территория. Там проживают украинцы, а я президент этой страны, и по Конституции я должен защищать украинский народ и права украинцев. И единственное, что вы как Россия можете сделать - это вывести свои войска и вывести все оружие. Пожалуйста, сделайте это, и сразу после этого, после обеспечения безопасности, мы проведем свободные, демократические и безопасные выборы", - подчеркнул Порошенко.