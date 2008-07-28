В Киеве откроют памятник Гонгадзе

Памятник журналисту Георгию Гонгадзе и журналистам, погибшим при неустановленных обстоятельствах, планируется открыть в Киеве до 22 августа этого года.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации, текст которого размещен на официальном веб-портале столичной власти.

Памятник будет расположен в сквере на ул. Красноармейской, 115-121.

Как отмечается в распоряжении, заказчик строительства памятника Г.Гонгадзе и другим журналистам – КП “Дирекция реставрационно-обновительных работ” - должен до 22 августа также провести благоустройство прилегающей к памятнику территории.

Финансирование работ возложено на Главное финансовое управление КГГА.

Как сообщал УНИАН, 20 марта прошлого года в сквере на углу улиц Красноармейской, 115-121 и Тверской Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ торжественно открыл памятный знак на месте, где будет открыт памятник журналисту Г.Гонгадзе и другим журналистам, погибшим при неустановленных обстоятельствах.

Тогда в интервью журналистам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что лично контролирует реализацию этого проекта. «Я слежу за конкурсом. Он проходил очень тяжело, но в любом случае идеологом самой скульптуры буду, в частности, и я. Я вижу ее (скульптуру – УНИАН) не плачущей по прошлому, я вижу ее жизнеутверждающей и символизирующей свободу», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Предусматривалось, что на изготовление памятника необходимо будет около 1 млн. грн.

Справка УНИАН. Распоряжение об открытии в Киеве памятника журналисту Георгию Гонгадзе и другим погибшим журналистам Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал 26 февраля 2007 года.