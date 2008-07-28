НУ-НС готов поддержать идею Тимошенко

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” готова принять участие во внеочередной сессии Верховной Рады Украины для принятия решения о выделении средств пострадавшим от стихийного бедствия в Западной Украине.

Об этом сегодня сообщил корреспонденту УНИАН народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) .

«Верховная Рада обязана поддержать инициативу премьер-министра. По крайней мере, фракция НУ-НС готова поддержать такую идею», - сказал он.

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, собрать внеочередную сессию парламента вполне реально на этой неделе. Он также убежден, что председатель ВР должен это сделать, если собрано необходимое количество подписей народных депутатов.

В то же время Т.СТЕЦЬКИВ подчеркнул, что без соответствующего решения ВР невозможно будет выделить необходимое количество средств для ликвидации последствий ненастья, поскольку денег резервного фонда для этого недостаточно. «Потому депутаты обязаны прервать свои отпуска», - сказал он.

Т.СТЕЦЬКИВ выразил надежду, что фракции меньшинства также согласятся принять участие во внеочередной сессии парламента. «Здесь нет ни одного политического вопроса. Речь идет о судьбе людей», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 27 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что будет просить председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА созвать в ближайший вторник или среду внеочередную сессию парламента для решения вопроса по изысканию средств для компенсации потерпевшим от наводнения жителям регионов Западной Украины.

Сегодня фракция БЮТ обратилась к председателю ВР с предложением созвать внеочередную сессию парламента для принятия изменений в государственный бюджет в связи со стихией на Западе Украины. В заявлении говорится, что фракция БЮТ уже собрала 155 подписей народных депутатов, которые необходимы для созыва внеочередной сессии .