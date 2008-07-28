Ющенко сегодня проведет заседание СНБО
10:50, 28 июля 2008Политика
708 0
СМИ пригласили на вступительное слово
Сегодня в 13.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, фотографы и операторы приглашаются на протокольную съемку в начале встречи.
Представители СМИ приглашаются в пресс-центр Секретариата Президента Украины, где будет транслироваться вступительное слово главы государства.
Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 255-74-02 и 255-65-51.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter