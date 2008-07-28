Ющенко сегодня проведет заседание СНБО

Сегодня в 13.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, фотографы и операторы приглашаются на протокольную съемку в начале встречи.

Представители СМИ приглашаются в пресс-центр Секретариата Президента Украины, где будет транслироваться вступительное слово главы государства.

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