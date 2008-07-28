Тимошенко созывает внеочередное заседание Кабмина

Сегодня в 12:30 состоится внеочередное заседание Кабинета Министров Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, вход в Дом Правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

Аккредитация работников СМИ по телефонам: 256- 65-71, 256-75-81, 256-75-82, 256-75-94.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 июля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, находясь в Ивано-Франковске, заявила, что планирует провести 28 июля заседание правительства для срочного рассмотрения вопроса о предоставлении помощи пострадавшим от стихии жителям западных областей Украины.

27 июля Ю.ТИМОШЕНКО посетила Ивано-Франковскую и Черновицкую области, где ознакомилась с ситуацией, сложившейся в результате наводнений.