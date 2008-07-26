Ющенко обещал не вмешиваться в церковные дела

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что украинская власть не будет никогда вмешиваться в церковные дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи со Вселенским Патриархом ВАРФОЛОМИЕМ І и руководителями делегаций зарубежных церквей.

«Как представитель украинской власти, я хочу еще раз подчеркнуть, что власть не вмешивается и не будет вмешиваться в церковные дела», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В то же время, он отметил, что украинская власть всегда готова быть партнером церкви в исповедании идей гуманизма, христианских добродетелей, милосердия и толерантности.

В.ЮЩЕНКО заверил, что будет делать все возможное для улучшения отношений между всеми религиозными обществами Украины.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что опрос общественного мнения констатирует, что украинское общество хочет видеть православную церковь в Украине единой.

«Позиция государства здесь четкая и неизменная – мы за единство православных в Украине, за то, чтобы украинская поместная православная церковь заняла надлежащее место среди других православных церквей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Крещение Киевской Руси принесло не только новую веру, но и письмо, образование, положительно повлияло на культуру.

«Это событие изменило нашу историю. Самое главное, мне кажется, Крещение Киевской Руси в 988 году стало фундаментальным стимулом формирования нового европейского государства», - сказал Президент, прибавив, что “бороться за родину и веру - смысл жизни миллионов украинцев”.