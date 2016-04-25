В ЕС рассказали, от чего зависит срок действия экономических санкций против России

Об этом сообщил представитель Внешней дипломатической службы Европейского Союза Дирк Шубель в Европейском парламенте во время заседания Комитета Ассоциации Украина-ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

"ЕС будет обсуждать санкции в июне-июле в соответствии с прогрессом, который будет достигнут к этому времени, и в контексте предыдущего решения, которое было принято главами государств и правительств относительно того, чтобы связать срок действия экономических санкций для России с полным выполнением Минских договоренностей", - сказал он.

Представитель ЕС также выразил беспокойство по поводу роста количества нарушений этих договоренностей и увеличением потерь.

"Минские договоренности остаются единственными рамками для решения конфликта. Мы поддерживаем Германию и Францию в «нормандском формате» и Трехстороннюю контактную группу", - отметил Шубель.

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При этом он подчеркнул, что полное выполнение Минских договоренностей, в том числе восстановление контроля над границей, является ключевой задачей.

"Важно вместе стараться сделать все, чтобы создать положительный момент, настоящий режим прекращения огня и продвигаться вперед относительно модальности местных выборов, включая адекватные меры в сфере безопасности. Вопросы безопасности и вопросы политики связаны между собой", - подчеркнул дипломат.

Кроме того, Шубель заверил, что политика непризнания незаконной аннексии Крыма будет продолжаться.

"Мы обеспокоены ситуацией в сфере прав человека, в частности, недавней приостановкой деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. ЕС будет неизменным в своей политике непризнания. Мы не забудем о Крыме. Мы продолжаем поддерживать ваш суверенитет, территориальную целостность и ваши усилия модернизировать Украину через проведение глубоких реформ... Мы надеемся, что новое украинское правительство с помощью членов парламента ускорит процесс реформ в интересах народа Украины", - сказал он.