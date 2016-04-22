Чубаров прогнозирует открытие осенью представительств Меджлиса в Брюсселе и Вашингтоне
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров не исключает, что осенью текущего года в Брюсселе и Вашингтоне могут открыться представительства Меджлиса.
Об этом он заявил в интервью изданию "Крым.Реалии".
По его словам, сейчас решаются финансовые и кадровые вопросы.
«С момента оккупации Россией Крыма основные площадки нашей деятельности находятся в столицах некоторых государств, где сосредоточены основные международные организации, их штаб-квартиры, в частности в Брюсселе. Я думаю, что с открытием нового политического сезона, осенью 2016 года, мы сможем открыть представительство в Брюсселе. Вопросы кадрового и финансового характера мы решаем. То же – и с Вашингтоном», – сказал Чубаров.
При этом он заверил, что никакой политической подоплеки в деятельности представительств Меджлиса за рубежом не будет.
«Это рабочие инструменты Меджлиса крымскотатарского народа, это не какое-то политическое представительство. Это те площадки, где будет сосредоточена рутинная и ежедневная работа с международными организациями», – добавил Чубаров.
Читайте такжеЧасть представленного доклада в Совете Европы не соответствует ситуации в Крыму - Чубаров