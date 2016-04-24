Порошенко: при необходимости проводить седьмую волну мобилизации это будет сделано как можно позже
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что если будет необходимость проводить седьмую волну частичной мобилизации, это будет сделано как можно позже.
Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.
«Четвертая волна мобилизации, которая была мобилизована более года назад, - я издал соответствующий указ, и они все направлены сейчас домой. Если даже кто-то там остался, то остались считанные дни, и мы сейчас разбираемся для того, чтобы никто не имел права задерживать наших героев, воинов, которые отдали жизнь, защищая восточные границы в борьбе против вооруженного до зубов агрессора», - подчеркнул президент.
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«Волна мобилизации, которая должна была компенсировать четвертую волну, должна начаться 1 января 2016 года... То, что сегодня более 23 тыс. украинцев заключили контракт на службу в Вооруженных силах Украины, дало мне возможность не объявлять седьмую волну мобилизации, и я делаю все возможное, чтобы если это и будет необходимость делать, сделать это как можно позже», - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН ранее, по словам президента Петра Порошенко, седьмая волна частичной мобилизации будет единственной в 2016 году, если не произойдет обострения на Донбассе.