Порошенко: при необходимости проводить седьмую волну мобилизации это будет сделано как можно позже

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

«Четвертая волна мобилизации, которая была мобилизована более года назад, - я издал соответствующий указ, и они все направлены сейчас домой. Если даже кто-то там остался, то остались считанные дни, и мы сейчас разбираемся для того, чтобы никто не имел права задерживать наших героев, воинов, которые отдали жизнь, защищая восточные границы в борьбе против вооруженного до зубов агрессора», - подчеркнул президент.

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«Волна мобилизации, которая должна была компенсировать четвертую волну, должна начаться 1 января 2016 года... То, что сегодня более 23 тыс. украинцев заключили контракт на службу в Вооруженных силах Украины, дало мне возможность не объявлять седьмую волну мобилизации, и я делаю все возможное, чтобы если это и будет необходимость делать, сделать это как можно позже», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, по словам президента Петра Порошенко, седьмая волна частичной мобилизации будет единственной в 2016 году, если не произойдет обострения на Донбассе.