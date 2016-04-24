Туск советует президенту Турции не обижаться на журналистов

Такое мнение Туск выразил во время своего визита в Турцию, сообщает Европейская правда по информации Reuters.

Он отметил, свобода прессы постоянно была темой его "переговоров с турецким руководством во время переговоров относительно соглашения о реадмиссии мигрантов".

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По словам Туска, политик должен иметь "толстую кожу" и у него лично "нет никаких ожиданий относительно того, чтобы пресса относилась к нему с особым уважением или заботой".

"Грань между критикой, обидой и клеветой – очень тонкая и относительная. В тот момент, когда именно политики начинают решать, где эту границу пересекли журналисты – может означать конец свободы слова в Европе, в Турции, в Африке, в России, везде", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Турции пять человек попали в тюрьму за "оскорбление" президента Реджепа Тайипа Эрдогана.