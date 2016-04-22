Подразделение ВСУ может принять участие в параде на День независимости Молдовы - Минобороны
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины могут принять участие в параде на День независимости Молдовы в Кишиневе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Министр обороны Республики Молдова Анатол Шалару пригласил министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака посетить торжества ко Дню независимости Молдовы в конце августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее предложение было озвучено по итогам встречи руководителей оборонных ведомств обоих государств сегодня в Киеве.
Читайте такжеЭкс-посол Молдовы в Украине: "Наш и ваши конфликты возникли по одним и тем же причинам, развивались по одному и тому же сценарию и пока не известно, чем закончатся"При этом отмечается, что в случае принятия соответствующего решения участие в параде ко Дню независимости Молдовы может взять подразделение Вооруженных Сил Украины.
Полторак поддержал предложение своего коллеги.
"Развивать контакты между нашими государствами и народами через сотрудничество военных очень интересно и полезно", - подчеркнул министр обороны Украины.