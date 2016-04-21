В Румынии в регионах компактного проживания украинцев будут проводить богослужения на украинском языке - Порошенко

Как сообщает пресс-служба президента Украины, собеседники отметили тот факт, что и в Украине, и в Румынии Церковь пользуется высоким уровнем доверия населения и является важным фактором общественной жизни страны.

Глава Украинского государства проинформировал Патриарха Даниэля о стремлении православной общины Украины к восстановлению единства Украинского православия и созданию автокефальной поместной православной церкви и признанию ее мировым православием.

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Порошенко также призвал Патриарха оказать содействие в проведении богослужений на украинском языке в регионах компактного проживания украинцев в Румынии. Патриарх Даниэль поддержал эту инициативу.

«Мы сегодня имели очень конструктивную дискуссию с Его Святостью, каким образом распространить возможности для украинцев, которые находятся в Румынии, посещать службу Божью на украинском языке. Мы договорились, что в следующий раз во время моего визита в Бухарест, мы вместе посетим церковную службу на украинском языке», - отметил Порошенко по итогам встречи с Патриархом Даниэлем.