Луценко отказался назвать фамилии 4 кандидатов на должность генпрокурора, которых рассматривает президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

“Дайте возможность президенту в ходе собеседований определиться со своим видением этого вопроса... Далеко не факт, что он определится в пользу Луценко. Потому что это правда, что он рассматривает, по меньшей мере, четыре кандидатуры”, - сказал Луценко.

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В то же время он отказался назвать какие-то фамилии. “Только внесение президентом представления может дать вам ответ на этот вопрос”, - добавил парламентарий.

Депутат отметил, что президент считает целесообразным ради возможности широкого спектра для внесения кандидатур снять такие ограничения, как требование в отношении стажа работы в прокуратуре.

Кроме того, добавил лидер фракции, президент хочет видеть нового генпрокурора не из этой системы.