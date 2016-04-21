Луценко отказался назвать фамилии 4 кандидатов на должность генпрокурора, которых рассматривает президент
Лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко отмечает, что президент рассматривает, по меньшей мере, четыре кандидатуры на должность генерального прокурора.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.
“Дайте возможность президенту в ходе собеседований определиться со своим видением этого вопроса... Далеко не факт, что он определится в пользу Луценко. Потому что это правда, что он рассматривает, по меньшей мере, четыре кандидатуры”, - сказал Луценко.
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В то же время он отказался назвать какие-то фамилии. “Только внесение президентом представления может дать вам ответ на этот вопрос”, - добавил парламентарий.
Депутат отметил, что президент считает целесообразным ради возможности широкого спектра для внесения кандидатур снять такие ограничения, как требование в отношении стажа работы в прокуратуре.
Кроме того, добавил лидер фракции, президент хочет видеть нового генпрокурора не из этой системы.