СМИ рассказали, как Луценко готовится возглавить генпрокуратуру и что будет с БПП после его ухода

О необходимости в конце концов определиться с новым главой ГПУ Порошенко на каждой встрече напоминают западные партнеры, передает "Украинская правда".

Отмечается, что Порошенко делает ставку на одного из своих ближайших соратников, председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Юрия Луценко. Его фамилию как потенциального кандидата на должность руководителя ГПУ в парламенте начали называть еще в феврале этого года. Однако на пути перехода Луценко в ГПУ есть несколько преград.

Действующий закон "О прокуратуре" предусматривает, что генпрокурором может быть человек, имеющий высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа работы в области права.

У Луценко такого опыта нет. Поэтому 19 апреля нардепы от БПП Сергей Алексеев и Руслан Князевич зарегистрировали в парламенте законопроект, призванный убрать норму о стаже работы и практику в области права.

По данным УП, условием своей работы в ГПУ Луценко называет назначение своего бывшего адвоката Алексея Баганца на должность заместителя генпрокурора.

Стало известно, что поддерживать Луценко готовы и во фракции "Народного фронта". На заседании фракции депутатам назвали двух претендентов – Юрия Луценко и председателя Донецкой ОГА Павла Жебривского. Однако в обмен на такую поддержку президентской кандидатуру НФ хочет иметь приятный бонус – своего заместителя генерального прокурора.

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Стоит отметить, что раньше кроме Луценко и Жебривского на должность генерального прокурора называли целый ряд кандидатов. Речь идет о прокуроре Сергее Горбатюке, который занимается расследованием расстрелов во время Майдана, и трех заместителях генпрокурора Юрие Севруке, Юрие Столярчуке и Романе Говде.

По данным издания, еще на прошлой неделе Порошенко серьезно рассматривал кандидатуру Луценко и Столярчука, но против последнего категорически выступила американская сторона.

Однако в издании отмечают, что далеко не все готовы поддержать изменения в законодательство и саму кандидатуру Луценко. Единичные противники этой найдутся как во фракции БПП, так и в НФ.

Принципиально не будут поддерживать ни проект закона, ни кандидатуру Луценко три фракции бывшей коалиции – "Батькивщина", Радикальная партия и "Самопомич".

Также сообщается, что в случае перехода Луценко в прокуратуру возникает еще один вопрос – удастся ли удержать целостность неоднородной фракции БПП "Солидарность". Вместо него возглавить фракцию могут или Анатолий Матвиенко, или Игорь Грынив.

Собеседники УП в БПП описывают Матвиенко как человека конфликтного.

Больше шансов возглавить фракцию приписывают менее конфликтному бывшему политтехнологу партии БПП Грыниву.

Несмотря на высокую вероятность назначения Луценко генеральным прокурором, у него все еще остается возможность отказаться от этого, подытожили в издании.