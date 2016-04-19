Рада сделала шаг к проведению закупок для оборонной сферы по специальной процедуре

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

"При принятии закона "О прозрачных закупках" парламент взял на себя обязательство прописать норму об упрощенной процедуре закупки для Министерства обороны. На сегодня действует 39-я статья закона, согласно которой орган центральной исполнительной власти сам определялся. с кем ему подписывать договор. В новом законопроекте прописали, что это будет осуществляться на конкурсной основе через электронный аукцион, что даст возможность структурам быстро реагировать во время антитеррористической операции, военного или чрезвычайного положения", - сказал он.

По словам председателя комитета, законопроектом предусматривается, что отбор участников закупок будет осуществляться через электронный аукцион на конкурсной основе в максимально сжатые сроки. Такая процедура закупки уменьшает риски задержки или срыва сроков поставки товаров, работ и услуг для нужд обороны.

"Законопроект очень качественный, ко второму чтению мы учтем все замечания и предложения народных депутатов и получим сбалансированный законопроект", - резюмировал Иванчук.

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