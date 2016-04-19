Завтра состоится первое заседание нового правительства
17:13, 19 апреля 2016Политика
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Завтра в 11.00 состоится первое заседание новоизбранного правительства.
В 11.00 начнется первое заседание нового правительства / УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук в Twitter.
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"В среду в 11.00 начнется первое заседание нового правительства", - написал он.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 апреля утвердил новый состав правительства во главе с Владимиром Гройсманом. Формирование правительства стало выходом из политического кризиса, в котором оказалась Украина с начала 2016 года.
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