Завтра состоится первое заседание нового правительства

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук в Twitter.

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"В среду в 11.00 начнется первое заседание нового правительства", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 апреля утвердил новый состав правительства во главе с Владимиром Гройсманом. Формирование правительства стало выходом из политического кризиса, в котором оказалась Украина с начала 2016 года.