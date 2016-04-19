ЦИК признала избранными 5 депутатов на места тех, кто перешел на работу в новое правительство

15:51, 19 апреля 2016
Политика
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Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами Украины Валерия Карпунцова, Олега Великина, Максима Саврасова, Ярослава Едакова и Хвичу Мепаришвили.

фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующее решение принято сегодня на очередном заседании Центризбиркома.

Они признаны избранными вместо тех депутатов, полномочия которых Верховная Рада досрочно прекратила 14 апреля в связи с переходом на работу в новое правительство – Владимира Гройсмана, Иванны Климпуш-Цинцадзе и Степана Кубива от «Блока Петра Порошенко», а также Лилии Гриневич и Остапа Семерака от «Народного фронта».

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Таким образом, ЦИК признала избранными народными депутатами от «БПП»: Карпунцова, 1978 года рождения, включенного в избирательный список партии под №77; Великина, 1971 года рождения, включенного в избирательный список «БПП» под №78; Саврасова, 1980 года рождения, включенного в избирательный список «БПП» под №79.

Также Комиссия признала избранными народными депутатами Едакова, 1976 года рождения, включенного в избирательный список партии «Народный фронт» под №77; Мепаришвили, 1972 года рождения, включенного в избирательный список «Народного фронта» под №78.

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