Предоставление гражданства Григоришину будет плевком в лицо героям АТО - нардеп

Получение российским олигархом Константином Григоришиным украинского паспорта будет означать плевок в лицо героям АТО, которые защищали Украину без украинского гражданства, пока Григоришин зарабатывал миллионы на коррупционных сделках в нашей стране.

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Такое мнение, комментируя информацию о том, что Константин Григоришин подал прошение о предоставлении ему украинского гражданства, высказал депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук, которого цитирует пресс-служба политсилы.

По словам Тетерука, по странному стечению обстоятельств о намерении Григоришина получить украинский паспорт стало известно после того, как суд в России объявил его в розыск. В то же время немало бойцов АТО до сих пор не могут получить украинское гражданство..

"Российское следствие подозревает, что олигарх уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 10 млн. долларов. Однако если посчитать, сколько денег Григоришин незаконно заработал в Украине, сумма будет куда более впечатляющей", - подчеркнул народный депутат.

Тетерук утверждает, что, по оценкам экспертов, только в 2015-м Григоришин планировал провести в Украине масштабные коррупционные действия на сумму более 7 млрд. грн.

"Почти весь бизнес Григоришина сосредоточен в Украине. И если в России небольшая часть его предприятий задолжали более 10 млн. долларов налогов, то можно только догадываться, сколько Григоришин ежегодно крадет из бюджета Украины", - подчеркнул Тетерук.

Он пдобавил, что предоставление украинского гражданства Григоришину при таких условиях является недопустимым: "Люди в буквальном смысле этого слова проливали кровь за Украину и до сих пор не могут получить паспорт с трезубцем из-за ряда бюрократических препятствий. Получение украинского паспорта Григоришиным будет означать, что Украина не ценит своих защитников и деньги олигарха для власти куда ценнее, чем кровь бойца-патриота".

Как известно, 18 апреля в СМИ распространилась информация, якобы бизнесмен Григоришин подал заявление на получение украинского паспорта.

На данный момент Григоришин, по информации издания Forbes, имеет гражданство России и Кипра. Бизнесмен, который хоть и родился в украинском городе Запорожье, большую часть жизни провел в России. В то же время большая часть его активов находится в Украине.

При этом по законодательству Украины получить украинское гражданство можно только отказавшись от предыдущего. Далее решение о принятии лица в украинское гражданство принимает президент Украины и издает об этом соответствующий указ.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе стало известно, в России Григоришина объявили в международный розыск. Российское следствие подозревает бизнесмена в неуплате 674 миллионов рублей (10,16 миллиона долларов) налогов в России.