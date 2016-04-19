СБУ: Чиновники "Укрпочты" расхитили 20 млн грн

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, двое руководителей региональных и глава одной из центральных дирекций предприятия разработали механизм заработка на корпоративных клиентах "Укрпочты".

"Чиновники зарегистрировали фирму-прокладку, через которую принимали платежи нескольких крупных коммерческих структур, в госпредприятия поступало лишь 10% от уплаченной предпринимателями суммы", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что "Укрпочта" за действия должностных лиц недополучила свыше 20 млн грн за рассылку корреспонденции, сообщает СБУ.

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Во время обысков в пяти городах Украины сотрудники спецслужбы изъяли документацию и электронные носители с доказательствами организации коррупционного механизма и экономических убытков причиненных государственному предприятию.

Открыто уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению денег "Укрпочты", отмечается в сообщении.