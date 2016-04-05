За взятки в Украине осуждена лишь пятая часть коррупционеров - Transparency International

Таковы результаты последнего исследования представила Transparency International Ukraine, сообщили УНИАН в представительстве этой организации.

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Отмечается, что было проанализировано около 1000 дел по ст. 368 Уголовного кодекса («Вымогательство/получение неправомерной выгоды»). Исследование проводилось в рамках проекта «Судьи под прицелом» при поддержке Посольства США в Украине.

По результатам исследования, средний размер взятки в 2015 году составил примерно 40 тыс. грн (в 2014 году - в среднем 30 тыс. грн), общая же сумма взяток в 2015 году составила 19 млн грн, а в 2014-м – на 3 млн грн меньше.

Как свидетельствуют заключения, лишь пятая часть чиновников (19%), которых судили за вымогательство или получение взятки, оказалась за решеткой, и при этом средний срок лишения свободы составил 4 года 7 месяцев. При этом отмечается, что максимальный срок наказания за неправомерное обогащение составляет 12 лет заключения, но такой срок за последние два года не получил ни один взяточник.

«9% осужденных были оправданы, 38% получили испытательный срок. Средний срок составил 2 года 2 месяца. А 34% преступников были оштрафованы - средняя сумма штрафа едва превысила 20 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В ТI отмечают, что больше всего за коррупцию в Украине было осуждено работников правоохранительной сферы - 14% от всех дел и достаточно распространенным видом взятки в этой сфере является закрытие уголовного дела.

На втором месте по уровню коррумпированности оказалась земельная сфера – 10%, где чаще всего чиновники получали взятки за выделение земельных участков или содействие этому.

«8% дел связаны с медицинской сферой, 7% - с образовательной отраслью. Еще 7% - дела, касающиеся недвижимости, 6% дел связаны с налоговой сферой. Дел против судей оказалось немного – всего 1%. Вероятно, это связано не с низким уровнем коррупции в судебной сфере, а с тем, что расследование судебной коррупции достаточно редко доходит до самих судов», - констатируют эксперты.

Редактор интернет-издания о судебных спорах «Первая инстанция» Федор Орищук замечает, что «в прошлом году средний размер штрафа оказался даже ниже, чем средний размер неправомерной выгоды», то есть штрафом в 17 тысяч гривень суды наказывали как тех, кто получил взятку в размере менее одной тысячи гривень, так и тех, кто получал более 20 тыс. грн.

Исследование показало, что «чем больше взятка фигурирует в уголовном деле, тем больше вероятность, что чиновник останется на свободе».

«Так, из пятерки крупнейших взяточников, чьи аппетиты превысили 1 и 2 млн грн, суды отправили за решетку лишь одного. Остальные были оправданы или получили испытательный срок», - отметили в Transparency International Ukraine.

Аналитик этой организации Ирина Рыбакова отмечает, что в тюрьму попали чиновники, которые в среднем получили 85 тыс. грн».

В материалах исследования отмечается, что популярным механизмом для смягчения наказания для взяточников стала переквалификация ст. 368 («получение неправомерной выгоды») на менее суровые ст. 190 («мошенничество») или ст. 364 («злоупотребление властью»).

Благодаря этому у судей было больше аргументов для того, чтобы заменить тюремное заключение испытательным сроком.