Украина начала упрощение визового режима со странами Персидского залива - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палаты.

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"Мы работаем над упрощением визового режима со многими странами. Я очень надеюсь, что в последующие месяцы нам удастся принять пакет документов, подготовленный МИД, который позволит нам очень много вещей в этом году, начиная с введения электронной визы", - сказал Климкин.

По словам министра, упрощение визового режима Украина начала со стран Персидского залива, и будет продолжать этот процесс для азиатских стран, например, Китая.

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Как отметил Климкин, граждане многих стран, у которых, например, есть многократная шенгенская виза, смогут въезжать в Украину без визы. Будет также возможность получить визы в аэропорту и не будет необходимости несколько раз обращаться в украинские консульства, поскольку будет полностью унифицирован пакет документов, необходимых для получения визы. "Это будет всего четыре документа, которые будут отвечать практике Европейского Союза", - сказал Климкин.