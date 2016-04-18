Постпред США в ООН объяснила, почему штаты не предоставляют Украине летальное вооружение

Об этом постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила в интервью "Голосу Америки", передает ZN.ua.

"В Белом доме считают, что военное решение конфликта было бы катастрофой для всех... Удвоив ставки и предоставив Украине больше оружия, мы получим больше боли для украинцев. Пострадает гораздо больше людей", – подчеркнула дипломат.

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В Вашингтоне считают, что экономические санкции и дипломатическое давление на Кремль в комплексе с успешными реформами в Украине будут более эффективными, чем активизация боевых действий в Донбассе.

"Мы предоставили много нелетальных вооружений. Около трех миллиардов долларов в виде займов и других форм финансовой помощи. Мы инвестируем в реформу правосудия и антикоррупционные программы. Время покажет, что такая политика и изоляция России принесут ожидаемые результаты", – сказала Пауэр.

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Как сообщал УНИАН, ранее постоянный представитель США в Совете безопасности ООН Саманта Пауэр подчеркнула, что Крым остается частью суверенной Украины. Она также отметила, что оккупационная власть в Крыму оказывает серьезные нарушения прав етничных и религиозных меньшинств.