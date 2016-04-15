Порошенко в марте провел отдых в Испании (фото)

По данным "Украинской правды", главу государства видели в аптеке одного из испанских городов. По словам очевидцев, которые передали снимки редакции издания, он покупал в аптеке витамины и медикаменты, и как только с ним заговорили на русском языке, сел в белый автомобиль марки Porshe и уехал. Президент был без охраны.

По информации издания, полученной из достоверных источников, у Петра Порошенко есть вилла в испанском городе Марбелья, которую он приобрел еще до президентства.

На сайте президента в разделе новостей, а также на его странице в Facebook, нет сообщений о событиях 8 марта.

Как известно, в декларации Петра Порошенко за 2015 год не указано недвижимое имущество за рубежом.

Между тем, в администрации президента прокомментировали, что в начале марта Петр Порошенко посетил Испанию с частным визитом, но из соображений безопасности об этом не сообщали официально. Кроме того, как сообщает издание, на Банковой уверяют, что все имущество, которое принадлежит Порошенко как физическому лицу, указано в его декларации, а источники средств обложены налогами в Украине.