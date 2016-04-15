В МИДе Германии настаивают, что выборы на Донбассе не приведут к легитимизации боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель рабочего штаба по вопросам Украины МИДа Германии Йоханнес Регенбрехт на панельной дискуссии: "Нет успеха без трудностей. Ориентир для украинских трансформаций" на 9-м Киевском форуме по безопасности.

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"Что касается местных выборов на оккупированных территориях на Донбассе, то любой избирательный процесс, который направлен на обеспечение полного суверенитета Украины на этих территориях, является конечной целью. Здесь речь не идет о легитимизации сепаратистов или террористов, а скорее о том, чтобы граница была под полным контролем Украины", - заявил Регенбрехт.

В связи с этим представитель МИД Германии подчеркнул необходимость вывода из Донбасса любых российских сил.

При этом он подчеркнул, что любой избирательный процесс требует установления безопасной обстановки на Донбассе, чтобы ситуация стала в полной мере безопасной. Регенбрехт обратил внимание на необходимость установления продолжительного режима прекращения огня.

Следующее условие, по его словам, заключается в разработке концепции, каким именно образом на Донбассе можно обеспечить проведение свободных и справедливых выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ, украинского законодательства и при участии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Как заявил Регенбрехт, если безопасность не будет гарантирована на Донбассе, западные страны не отправят для наблюдения за выборами своих наблюдателей.

Вместе с тем, по его словам, Украина не должна считать, что Запад ее держит "в заложниках" из-за необходимости выполнения Минских соглашений. По словам Регенбрехта, ничего не может помешать Верховной Раде более открыто обсуждать вопросы выборов с привлечением общества.

Представитель МИД Германии согласился, что "выборы нельзя проводить под дулами автоматов", но Украина должна делать свои шаги по продвижению в вопросах политического решения ситуации на Донбассе.

По его словам, усилия Украины получат поддержку в рамках "нормандской четверки", но необходимо учитывать вопрос санкций, по поводу которого в июле Европейскому Союзу придется принимать решение.

Регенбрехт заявил, что Германия готова взять на себя лидерские функции по обеспечению единогласной поддержки ЕС продления действия санкций, но Украина должна выполнять Минские договоренности.