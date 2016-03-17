Крайние сроки для закона о выборах на Донбассе не определены - Штайнмайер
В Министерстве иностранных дел Германии заявляют, что крайние сроки для закона о выборах на Донбассе не определены.
Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на МИД Германии.
В Берлине прокомментировали сообщения украинских СМИ о фактическом установлении "дедлайна" для завершения подготовки соответствующего закона не позднее марта с последующим проведением выборов не позднее июня этого года.
Немецкое внешнеполитическое ведомство отметило, что дискуссии в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске о модальности проведения местных выборов в отдельных районах Донбасса продолжаются, никакие крайние сроки для принятия соответствующего закона не определены.
"Крайние сроки для принятия закона о местных выборах в отдельных районах Донбасса на данный момент не установлены", - утверждается в сообщении.
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В комментарии МИД Германии говорится: "Дискуссии и согласования модальностей местных выборов на Донбассе осуществляются в ответственной за это рабочей группе по политическим вопросам в рамках Трехсторонней контактной группы". В ведомстве напомнили, что во время последней встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, которая состоялась в Париже 3 марта, было достигнуто общее понимание необходимости максимального содействия согласованию позиций сторон.
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"Конкретные крайние сроки для принятия закона о местных выборах не были определены", - подчеркнули в МИД ФРГ.
В то же время в ведомстве подтвердили, что "международные эксперты консультируют Украину на тему модальностей проведения местных выборов на Донбассе.
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер констатировал, что по итогам парижской встречи в вопросе местных выборов на подконтрольных пророссийским террористам территориях не было достигнуто существенного прогресса.