Крайние сроки для закона о выборах на Донбассе не определены - Штайнмайер

Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на МИД Германии.

В Берлине прокомментировали сообщения украинских СМИ о фактическом установлении "дедлайна" для завершения подготовки соответствующего закона не позднее марта с последующим проведением выборов не позднее июня этого года.

Немецкое внешнеполитическое ведомство отметило, что дискуссии в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске о модальности проведения местных выборов в отдельных районах Донбасса продолжаются, никакие крайние сроки для принятия соответствующего закона не определены.

"Крайние сроки для принятия закона о местных выборах в отдельных районах Донбасса на данный момент не установлены", - утверждается в сообщении.

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В комментарии МИД Германии говорится: "Дискуссии и согласования модальностей местных выборов на Донбассе осуществляются в ответственной за это рабочей группе по политическим вопросам в рамках Трехсторонней контактной группы". В ведомстве напомнили, что во время последней встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, которая состоялась в Париже 3 марта, было достигнуто общее понимание необходимости максимального содействия согласованию позиций сторон.

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"Конкретные крайние сроки для принятия закона о местных выборах не были определены", - подчеркнули в МИД ФРГ.

В то же время в ведомстве подтвердили, что "международные эксперты консультируют Украину на тему модальностей проведения местных выборов на Донбассе.

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер констатировал, что по итогам парижской встречи в вопросе местных выборов на подконтрольных пророссийским террористам территориях не было достигнуто существенного прогресса.