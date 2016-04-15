Сегодня новоназначенный Кабмин Гройсмана заслушает в Раде указания нардепов

Кабмин в полном составе сегодня собирается в парламент – послушать, чего от чиновников ожидают депутаты, сообщает ТСН.

Им новый премьер-министр Владимир Гройсман пообещал показать, "что такое управление государством".

Отмечается, что правительство Гройсмана вечером уже успело провести свое первое заседание. На так называемое правительственное совещание собрались чуть ли не сразу после назначения.

Читайте такжеВ ЕС и США поздравили Гройсмана с назначением на должность премьер-министра

Полтора часа обсуждали организационные вопросы и первые неотложные шаги. Как рассказали сами министры, собрание было скорее ознакомительным.

Напомним, 14 апреля Верховная Рада Украины приняла отставку Арсения Яценюка с должности премьер-министра и назначила новым главой правительства Владимира Гройсмана.

В тот же день Верховная Рада Украины приняла постановление о формировании состава Кабинета министров (№4424).